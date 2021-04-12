Кінець опаленню. В Києві розпочалося відключення тепла в будинках

Вже в понад 3 тис. будинків припинене теплопостачання

На припинення теплопостачання у столиці знадобиться п'ять діб

Сьогодні, 12 квітня, у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинене в понад 3 тисячі будинків.

На повне згортання розгалуженої системи теплопостачання столиці, яка налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, необхідно близько п’яти днів.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди. Середньодобова температура має становити вище +8 градусів протягом трьох діб.

Крім того, будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення – прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключають за відповідними заявками керівників закладів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалення в столиці почнуть вимикатимуть із 10 квітня.

Раніше повідомлялося, що опалювання в столиці мали вимкнути 5 квітня, при цьому прогнозувалося, що весь процес займе пʼять діб. Однак опалювальний сезон було продовжено через локдаун та похолодання.