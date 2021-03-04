Киянам пояснили, як реструктуризувати борги за комуналку онлайн

Основна частина боргу припадає на 25% мешканців Києва, а 5% киян – системно не сплачують за тепло

Десять найбільших боржників за опалення та гарячу воду в Києві – це власники житла в центрі Києва площею понад 200 кв. м

Майже 4,2 млрд грн заборгували кияни за спожите тепло і гарячу воду. Більша частина боргу припадає на 225 тис. київських домогосподарств. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

Основна частина боргу припадає на 25% мешканців Києва, а 5% киян – системно не сплачують за тепло. Разом із тим, десять найбільших боржників за опалення та гарячу воду в Києві заборгували понад 1,6 млн грн. Здебільшого це власники житла в центрі Києва площею понад 200 кв. м.

Попри зростання вартості газу в цьому опалювальному сезоні, тарифи на централізоване опалення та гарячу воду лишились на рівні 2019 року – завдяки Меморандуму про взаєморозуміння, підписаному на початку лютого 2020 року між Асоціацією міст України та Урядом України.

Щоб врегулювати заборгованість за опалення та гарячу воду, необхідно укласти договір про реструктуризування заборгованості та її оплати частинами. Для цього можна звернутися до комунального концерну «Центр комунального сервісу» (ЦКС) за допомогою месенджера у Facebook чи Skype та надіслати фото або скан-копії:

паспорта чи документа, що його замінює (всі заповнені сторінки)/ID-картки;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН);

правовстановлюючого документа на квартиру або витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

довіреності, якщо договір укладатиме уповноважена особа.

Щоб спростити і прискорити процедуру укладення договору, ЦКС запровадив електронну форму заявки.

Також, у Києві запрацював мобільний додаток для оплати житлово-комунальних послуг, передачі показань лічильників та контролю за станом розрахунків.

Мобільний додаток уже доступний для завантаження у App Store та Google Play. Для роботи з додатком потрібно завантажити його, зареєструватися, ввівши особисті дані та після успішної реєстрації додати об’єкт (квартиру).