У столичних парках встановлюють контейнери для роздільного збору сміття (фото)



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У контейнерах окремі відсіки для скла, пластику та паперу Фото: Петро Пантелеєв, Facebook

Сім контейнерів вже розміщені на території парку на Троєщині

У Києві розпочали встановлення контейнерів для роздільного збору відходів у парках. Працівники комунального об’єднання «Київзеленбуд» вже розмістили сім контейнерів із окремими відсіками для скла, пластику та паперу на території парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича. Про це сьогодні повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, вже незабаром такі баки для роздільного збору відходів встановлять ще у 15 київських парках. Вміст контейнерів буде збиратись спочатку в більші контейнери, а потім сміттєвози транспортуватимуть сировину на сортування й переробку.

«Ми продовжуємо впроваджувати систему роздільного збору і сортувати відходи тепер можна у парках Києва. Папір, пластикові та скляні пляшки, якщо їх викинути в спеціальні контейнери, не поїдуть на полігон для захоронення чи на сміттєспалювальний завод. Вони спрямуються на переробку», – розповів Пантелеєв.

Посадовець нагадав, що цього року комунальне підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 контейнерів-дзвіночків для окремого збору пластикових (PET) пляшок і скла.

«Місто придбало 1000 нових баків для роздільного збору, частина з яких вже розміщена у дворах Дарницького району. Найближчим часом плануємо встановлення таких комплектів в усіх районах Києва», – сказав Пантелеєв.

Як повідомлялося, останнім часом в районах Києва почастішали випадки навмисного підпалу та псування контейнерів для побутових відходів.