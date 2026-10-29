Транспортний лайфхак: кияни вигадали, як за 10 хвилин перетнути Південний міст (фото)

На виїзді з мосту біля станції метро «Видубичі» утворився справжній транспортний хаб

Перетнути Південний міст на орендованому самокаті можна за 10 хвилин, а вартість такої поїздки становить близько 60-70 грн

Закритий для приватного автотранспорту Південний міст у Києві став популярним маршрутом для користувачів електросамокатів та велосипедів. Містяни активізували використання двоколісного транспорту між станціями метро «Осокорки» та «Видубичі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Пасажири Києва».

За даними активістів, подолати Південний міст на орендному електросамокаті можна всього за 10 хвилин, а вартість такої поїздки становить близько 60-70 грн.

На виїзді з мосту біля станції метро «Видубичі» вже утворився справжній транспортний хаб: тут чергують десятки самокатів (зокрема сервісу Bolt), а працівники операторів на місці оперативно замінюють акумулятори.

Окрім орендного транспорту, кияни облаштували на локації й імпровізовану велопарковку – залишають власні велосипеди, пристібаючи їх до огорожі, щоб увечері після роботи повернутися через міст додому на лівий берег.

Кияни облаштували на мосту хаотичну парковку власних велосипедів фото: ГО «Пасажири Києва»

«Ми поговорили з деякими користувачами самокатів – люди задоволені такою швидкою та дешевою поїздкою. Популярність такого «човникового» транспорту зростає зокрема й через безпеку: на перекритому мосту поруч немає інтенсивного потоку автомобілів на великій швидкості», – зазначають у ГО «Пасажири Києва».

На мосту зі сторони метро Видубичі кияни залишили пару десятків самокатів компанії Bolt і один від Bike Now фото: ГО «Пасажири Києва»

У спільноті підкреслюють, що наразі велосипеди та електросамокати стали чи не найзручнішим і точно вигіднішим за таксі варіантом переміщення між берегами Дніпра.

З огляду на зростання пасажиропотоку, урбаністи закликають Департамент транспортної інфраструктури КМДА та КП «Київавтодор» вжити двох першочергових заходів:

Демонтувати одну секцію відбійника, щоб людям із самокатами та велосипедами не доводилося перелазити через високі бар'єри й бруднитися.

Прибрати сміття на гвинтових сходах мосту, якими зараз активно користуються пішоходи.

Активісти просять комунальників прибрати сміття на гвинтових сходах мосту, якими зараз активно користуються пішоходи фото: ГО «Пасажири Києва»

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська пошкодили Південний міст у Києві. Через атаку столична влада обмежила автомобільний рух переправою та роботу «зеленої» лінії метрополітену.

У столиці відсьогодні, 29 жовтня, розпочинають роботу додаткові автобусні маршрути, які дублюють ділянки «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену й забезпечують сполучення між берегами. Для забезпечення стабільного пасажиропотоку рух частини автобусів спрямують через Дарницький міст, а розклади руху вже оприлюднені на офіційному сайті «Київпастранс».