Головна Київ Новини
search button user button menu button

Транспортний лайфхак: кияни вигадали, як за 10 хвилин перетнути Південний міст (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Транспортний лайфхак: кияни вигадали, як за 10 хвилин перетнути Південний міст (фото)
На виїзді з мосту біля станції метро «Видубичі» утворився справжній транспортний хаб
фото: ГО «Пасажири Києва»

Перетнути Південний міст на орендованому самокаті можна за 10 хвилин, а вартість такої поїздки становить близько 60-70 грн

Закритий для приватного автотранспорту Південний міст у Києві став популярним маршрутом для користувачів електросамокатів та велосипедів. Містяни активізували використання двоколісного транспорту між станціями метро «Осокорки» та «Видубичі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Пасажири Києва».

За даними активістів, подолати Південний міст на орендному електросамокаті можна всього за 10 хвилин, а вартість такої поїздки становить близько 60-70 грн.

На виїзді з мосту біля станції метро «Видубичі» вже утворився справжній транспортний хаб: тут чергують десятки самокатів (зокрема сервісу Bolt), а працівники операторів на місці оперативно замінюють акумулятори.

Окрім орендного транспорту, кияни облаштували на локації й імпровізовану велопарковку – залишають власні велосипеди, пристібаючи їх до огорожі, щоб увечері після роботи повернутися через міст додому на лівий берег.

Кияни облаштували на мосту хаотичну парковку власних велосипедів
Кияни облаштували на мосту хаотичну парковку власних велосипедів
фото: ГО «Пасажири Києва»

«Ми поговорили з деякими користувачами самокатів – люди задоволені такою швидкою та дешевою поїздкою. Популярність такого «човникового» транспорту зростає зокрема й через безпеку: на перекритому мосту поруч немає інтенсивного потоку автомобілів на великій швидкості», – зазначають у ГО «Пасажири Києва».

На мосту зі сторони метро Видубичі кияни залишили пару десятків самокатів компанії Bolt і один від Bike Now
На мосту зі сторони метро Видубичі кияни залишили пару десятків самокатів компанії Bolt і один від Bike Now
фото: ГО «Пасажири Києва»

У спільноті підкреслюють, що наразі велосипеди та електросамокати стали чи не найзручнішим і точно вигіднішим за таксі варіантом переміщення між берегами Дніпра.

З огляду на зростання пасажиропотоку, урбаністи закликають Департамент транспортної інфраструктури КМДА та КП «Київавтодор» вжити двох першочергових заходів:

  • Демонтувати одну секцію відбійника, щоб людям із самокатами та велосипедами не доводилося перелазити через високі бар'єри й бруднитися.
  • Прибрати сміття на гвинтових сходах мосту, якими зараз активно користуються пішоходи.
Активісти просять комунальників прибрати сміття на гвинтових сходах мосту, якими зараз активно користуються пішоходи
Активісти просять комунальників прибрати сміття на гвинтових сходах мосту, якими зараз активно користуються пішоходи
фото: ГО «Пасажири Києва»

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська пошкодили Південний міст у Києві. Через атаку столична влада обмежила автомобільний рух переправою та роботу «зеленої» лінії метрополітену.

У столиці відсьогодні, 29 жовтня, розпочинають роботу додаткові автобусні маршрути, які дублюють ділянки «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену й забезпечують сполучення між берегами. Для забезпечення стабільного пасажиропотоку рух частини автобусів спрямують через Дарницький міст, а розклади руху вже оприлюднені на офіційному сайті «Київпастранс».

Читайте також:

Теги: міст громадський транспорт самокат Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вологість повітря у Києві становить 84 %
Якість повітря у Києві 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 08:15
У частині Києва виникли проблеми з водопостачанням
У кількох районах Києва впав тиск води після російської атаки
30 вересня, 19:37
На першому аукціоні з продажу офісу пропагандиста не було зареєстровано жодного учасника
Конфіскований офіс пропагандиста Лебедєва у Києві знову виставлено на продаж
1 жовтня, 08:40
Житловий фонд столиці страждає від обстрілів російських терористів
Чи виїжджають кияни? ЛУН пояснює, що насправді відбувається на ринку оренди житла
5 жовтня, 12:13
Екстрені служби прямують на місце влучання
У Дарницькому районі Києва уламки дрона пошкодили приватний будинок, є постраждала
13 жовтня, 08:19
Ініціаторкою пропозиції викликати очільника столиці до парламенту виступила нардепка Мар’яна Безугла
Депутати викликали Кличка у Верховну Раду
13 жовтня, 13:24
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11
У столиці виникли перебої зі світлом
Окупанти атакували енергообʼєкти Києва
14 жовтня, 06:26
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють
Аварійне відключення у Києві: без світла залишилася частина правого берега
14 жовтня, 13:59

Новини

Як голосує Кличко, коли вирішується доля київської землі
Як голосує Кличко, коли вирішується доля київської землі
Транспортний лайфхак: кияни вигадали, як за 10 хвилин перетнути Південний міст (фото)
Транспортний лайфхак: кияни вигадали, як за 10 хвилин перетнути Південний міст (фото)
СБУ затримала коригувальника російських ударів по київських ТЕЦ
СБУ затримала коригувальника російських ударів по київських ТЕЦ
У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено
У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено
Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн
У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
117K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
83K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua