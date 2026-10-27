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Захист мостів та мобільні укриття: Кличко розповів про рішення Ради оборони Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Захист мостів та мобільні укриття: Кличко розповів про рішення Ради оборони Києва
За словами Кличка, Київ, за рекомендацією уряду, віднайде 1 млрд грн на будівництво переправ через Дніпро
фото: Новинарня

На тлі посилення ворожих обстрілів критичної інфраструктури Рада оборони обговорила безпеку столичних мостових споруд

Сьогодні, 27 жовтня, відбулося засідання Ради оборони столиці, під час якого ухвалили рішення щодо посилення безпеки критичної інфраструктури та розвитку системи укриттів. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

Будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро

Зокрема, посадовці та військові розглянули реалізацію урядового проєкту із будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них.

За словами Кличка, місця розташування переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме Київська міська військова адміністрація. На цей проєкт місто, за рекомендацією уряду, віднайде 1 млрд грн.

Безпека столичних мостових споруд

Мер Києва повідомив, що на тлі посилення ворожих обстрілів критичної інфраструктури Рада оборони обговорила безпеку столичних мостових споруд. Фахівці профільних установ разом із військовими напрацьовують додаткові технічні рішення для збереження конструкцій мостів через Дніпро.

Облаштування укриттів у столиці

Також під час засідання заслухали інформацію від керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області щодо утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці.

Віталій Кличко наголосив, що очільники районів не повинні усуватися від питання встановлення мобільних укриттів і мають перерозподілити кошти в межах виділених районних бюджетів, визначивши пріоритетність витрат на безпеку містян. 

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: Київ столиця мер Віталій Кличко

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