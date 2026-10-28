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Атака на Південний міст: які конструкції пошкоджено та коли запрацює наземна ділянка метро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Південний міст: які конструкції пошкоджено та коли запрацює наземна ділянка метро
Результати досліджень стану Південного мосту мають бути готові на початку наступного тижня
фото: Укрінформ

Окремі пошкодження необхідно оцінити на міцність і безпечність мосту. Нині цим займаються науковці

Унаслідок російської атаки на Київ 27 жовтня на Південний міст пошкоджені елементи мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації

Повідомляється, що фахівці уже виконують першочергові роботи з ліквідації наслідків атаки на ділянках, які не зазнали критичних пошкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень.

Рух метро на лівому березі від «Осокорків» до «Червоного Хутора» вже відновили. Комунальники продовжують ремонтувати інженерні мережі.

Водночас, як зазначають у КМДА, окремі пошкодження необхідно оцінити на міцність і безпечність мосту. Нині цим займаються науковці.

«Профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки із застосуванням розрахункових моделей», – йдеться у повідомленні.

Результати досліджень мають бути готові на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метро.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

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Теги: КМДА місцева влада міст обстріл Київ

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