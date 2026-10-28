У Вишгороді на 15 поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Вишгороді на Київщині вибухнув газовий балон у квартирі на 15-му поверсі багатоповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомлення про вибух у будинку на вулиці Набережній надійшло до Служби порятунку «101» 27 жовтня о 20:57.

На місце події прибули рятувальники 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини Вишгорода. Під час розвідки вони встановили, що внаслідок вибуху газового балона пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати.

Внаслідок вибуху газового балона пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати фото: ДСНС Київщини

До робіт залучили 10 рятувальників і три одиниці техніки ДСНС.

За інформацією рятувальників, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор, полум’я при цьому перекинулось на фасад будинка.

До слова, телеведуча Наталка Фіцич розповіла, що життя у спальному районі Києва стало нестерпним через постійний шум і вихлопи від генераторів. Потужні установки медцентру й супермаркету працюють цілодобово, а малі бізнеси додають ще більше диму і шуму, що особливо небезпечно для людей із алергіями.