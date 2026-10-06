Північний міст у Києві відновлено після удару РФ

Мостовики укріпили пошкоджену основу проїзної частини та відновили дорожнє покриття

У Києві фахівці КП «Київавтошляхміст» 6 жовтня відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту. Роботи включали відновлення конструкції мосту та дорожнього покриття. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише «Главком».

На пошкодженій ділянці фахівці укріпили основу проїзної частини, після чого перекрили її спеціальною металевою плитою. Поверх плити відновили асфальтобетонне покриття.

Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують окремі частини мосту та забезпечують його міцність і стійкість.

Перед цим фахівці КП «Київтеплоенерго» відновили пошкоджену внаслідок атаки тепломагістраль. Після завершення аварійних робіт жителі Деснянського району знову отримали гарячу воду.

Російська атака на Київ 4 жовтня пошкодила низку об’єктів міської інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнала ділянка Північного мосту, яку комунальні служби оперативно взялися відновлювати.

Наразі роботи на мосту завершені. Фахівці відновили як пошкоджену основу проїзної частини, так і елементи конструкції, необхідні для безпечної експлуатації споруди.

Нагадаємо, що з'явилися фото наслідків повторної російської атаки на Північний міст у Києві вранці 4 жовтня. Після влучання у дорожньому полотні утворилася вирва, навколо якої пошкоджено асфальт