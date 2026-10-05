Ворожі дрони спричинили шість пожеж у лісах Київщини

Ліс горів через атаку шахедів на Київщину

Ключову роль у швидкому реагуванні відіграла система відеоспостереження

Минулими вихідними на території Київської області виникли шість лісових пожеж, спричинених черговими ворожими атаками безпілотників. Найбільшу кількість осередків займання зафіксували в Іванківському надлісництві. Про це повідомляє філія «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», інформує «Главком»

До ліквідації вогню залучили 40 лісівників та 10 одиниць спецтехніки, зокрема пожежні автомобілі, протипожежні модулі та трактори. Швидка реакція дозволила локалізувати та ліквідувати більшість осередків протягом першої години після виявлення, не допустивши поширення полум'я на великі площі.

Випалена після падіння дрона територія на Київщині фото: Ліси України

«Ключову роль у швидкому реагуванні відіграла система відеоспостереження, за допомогою якої оперативно виявили осередки загорянь», – зазначили в лісовому офісі.

У відомстві наголошують, що ворожі обстріли створюють постійну загрозу для лісових масивів регіону, оскільки вогонь швидко поширюється сухою рослинністю. Наразі лісова охорона продовжує цілодобове чергування та моніторинг територій.

Нагадаємо, у лісопарковій зоні Голосіївського району Києва вибухотехніки вилучили уламки російського безпілотника, збитого Силами оборони під час останньої ворожої атаки. Падіння уламків спричинило займання сухої трави та дерев у лісосмузі. На місце події оперативно прибули лісники, які загасили пожежу, та поліцейські вибухотехніки столичного главку.