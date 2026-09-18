Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві першу за день повітряна тривога тривала 15 хвилин

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві першу за день повітряна тривога тривала 15 хвилин
колаж: glavcom.ua

Можна виходити з укриття

Станом на 15:18 в Києві оголошено повітряну тривогу через дронову небезпек. Повітряні Сили попередили про реактивний БпЛА у області.

Це перша тривога у столиці за добу.

Тривоги у Києві
18 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 15:18 15:33 15 хв.

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1667-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Читайте також:

Теги: Київ тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
1 вересня, 05:35
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. 19 серпня 2026 року
ДТП, про яку говорила Україна: майже на тому ж місці знову смертельна аварія
19 серпня, 12:25
Кияни гріються у пункті незламності
Столиця готується до тривалих блекаутів. Заступниця Кличка дала пораду тим, хто не потрапить у списки на переміщення
20 серпня, 18:22
У лікарні чоловік потрапив на камери спостереження
Напад на дівчинку у вбиральні лікарні: став відомий дивний мотив підозрюваного
25 серпня, 12:24
Київ атакують ворожі дрони
У Києві лунають вибухи: працює ППО
27 серпня, 10:15
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 1-6 вересня (адреси)
31 серпня, 13:07
Небо на Києвом затягнули важкі хмари. 1 вересня 2026 року
На Київ та область насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки
1 вересня, 11:50
Фахівці «Київводоканалу» оперативно розпочали відновлювальні роботи
Росія вдарила по «Київводоканалу»: у столиці були перебої з водопостачанням
Вчора, 08:39
У Києві працює ППО
Ворожа атака на Київ: у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю
15 вересня, 10:13

Події в Україні

Прикордонники попередили про зміни в роботі пунктів пропуску через російські обстріли
Прикордонники попередили про зміни в роботі пунктів пропуску через російські обстріли
Операція «Вівальді»: масове знищення дронів відкрило шлях штурмовикам
Операція «Вівальді»: масове знищення дронів відкрило шлях штурмовикам
Після паломництва хасидів Умані загрожує екологічна катастрофа
Після паломництва хасидів Умані загрожує екологічна катастрофа
Садовий заявив про прослуховувальний пристрій у службовому авто
Садовий заявив про прослуховувальний пристрій у службовому авто
У Києві першу за день повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві першу за день повітряна тривога тривала 15 хвилин
РФ вдарила по поїзду на Харківщині: загинув чоловік, поранено сім пасажирів (оновлено)
РФ вдарила по поїзду на Харківщині: загинув чоловік, поранено сім пасажирів (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
166K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
140K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
94K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі
Сьогодні, 16:27
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua