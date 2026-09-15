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Дронова атака на Київ: у лікарні помер поранений чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дронова атака на Київ: у лікарні помер поранений чоловік
Атака на столицю 15 вересня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Чоловік отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки

У лікарні помер чоловік, який зазнав важких поранень під час чергової ворожої атаки на столицю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адмінстрацію.

«На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку доби 15 вересня російські війська декілька разів атакували Київ. Унаслідок влучань дронів та падіння уламків у декількох районах міста зафіксовано пошкодження нежитлових будівель, пожежі на АЗС та травмування цивільних мешканців. На місцях усіх подій продовжують працювати екстрені служби. 

Теги: Київ обстріл смерть

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