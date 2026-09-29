Кіт на підвіконні на тлі палаючої Академії наук: мережу вразили кадри з Києва (відео)
Кадри Києва після чергової атаки РФ нагадують, у якій реальності щодня живуть містяни
У соціальних мережах з'явилося зворушливе та водночас моторошне відео, зняте в центрі Києва після чергової російської атаки 27 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
На опублікованих кадрах видно, як на підвіконні відкритого вікна однієї з квартир сидить кіт і спостерігає за вулицею. Тим часом за вікном палає будівля Національної академії наук України, а густий чорний дим піднімається високо в небо – його було видно далеко від центру столиці.
«Затишок власного дому, який за одну ніч може перетворитися на місце руйнувань. Кадри Києва після чергової атаки РФ нагадують, у якій реальності щодня живуть містяни», – зазначається у дописі до оприлюдненого відео.
Ці кадри стали черговим наочним нагадуванням про цинічність ворожих ударів по цивільній та науковій інфраструктурі столиці.
Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. Як повідомив кореспондент «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.
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