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Кіт на підвіконні на тлі палаючої Академії наук: мережу вразили кадри з Києва (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кіт на підвіконні на тлі палаючої Академії наук: мережу вразили кадри з Києва (відео)
Кіт дивиться на вулицю, де палає атакована росіянами будівля
скриншот відео

Кадри Києва після чергової атаки РФ нагадують, у якій реальності щодня живуть містяни

У соціальних мережах з'явилося зворушливе та водночас моторошне відео, зняте в центрі Києва після чергової російської атаки 27 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

На опублікованих кадрах видно, як на підвіконні відкритого вікна однієї з квартир сидить кіт і спостерігає за вулицею. Тим часом за вікном палає будівля Національної академії наук України, а густий чорний дим піднімається високо в небо – його було видно далеко від центру столиці.

«Затишок власного дому, який за одну ніч може перетворитися на місце руйнувань. Кадри Києва після чергової атаки РФ нагадують, у якій реальності щодня живуть містяни», – зазначається у дописі до оприлюдненого відео.

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Ці кадри стали черговим наочним нагадуванням про цинічність ворожих ударів по цивільній та науковій інфраструктурі столиці.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. Як повідомив кореспондент «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.  

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

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Теги: Київ обстріл відео

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