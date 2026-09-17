Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці

Координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт»: Дуже серйозна ситуація в університеті ім. Бориса Грінченка

За результатами перевірки антиплагіатної ініціативи «Дисергейт», у докторській дисертації депутатки Київради та проректорки столичного університету імені Бориса Грінченка Алли Шлапак виявлено 14 фрагментів академічного плагіату. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла координаторка ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

У звіті з перевірки докторської дисертації Алли Шлапак «Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства» дослідниця відзначила такі риси «почерку» плагіату:

«Косметичний рерайт (синонімізація): Заміна перших слів в абзацах («Так, дані...» на «Дані, представлені...», «Незважаючи на...» на «Хоча...»), щоб обдурити автоматичні системи антиплагіату, при цьому «ядро» речення і його наукова думка залишаються чужими. Крадіжка чужого наукового апарату: Плагіаторка не проводить власного пошуку джерел. Вона копіює текст разом із вкладеними в нього чужими посиланнями на статистичні довідники (напр., Statistical Abstract of the United States 1996), англомовні статті та новини за 2015-2016 роки. Імітація актуалізації (апдейт-плагіат): Замість проведення нового дослідження, плагіаторка бере старий чужий абзац, зберігає його логіку та словесну формулу, але механічно вписує туди новіші роки та цифри (зміна 2009 року на 2016 рік). Фальсифікація бібліографії: Якщо збереження оригінального посилання загрожує викриттям, плагіаторка просто вигадує інше джерело, підставляючи випадковий номер зі свого списку літератури у вкрадений абзац.

Дослідниця робить висновок: «У докторській дисертації виявлено 14 фрагментів академічного плагіату. Запозичення здійснювалися із кандидатської дисертації Зарицької Наталії Сергіївни на тему «Економічне співробітництво України і США у форматі нового світопорядку», яка була захищена у 2016 році… Отже, йдеться про умисну стратегію створення фіктивного наукового тексту на основі прихованої компіляції та фальсифікації результатів Зарицької».

Нижче наводимо фрагменти звіту результатів перевірки дисертації Алли Шлапак на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

У лівому стовпчику таблиці наведено цитати з докторської дисертації Шлапак, у правому – джерела запозичення.

«Главком» публікує повний звіт з результатом перевірки дисертації Алли Шлапак на тему «Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства».

Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія готувався захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Тема його роботи – «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України».

Захист мав відбутися 8 вересня, однак його перенесли через відсутність кворуму. Водночас у роботі політика експерти виявили низку помилок, можливі ознаки плагіату та використання ШІ.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти у разі порушення академічної доброчесності. Документ визначає процедуру, яку застосовуватимуть у випадках виявлення порушень у кваліфікаційних роботах.