Головна Київ Новини
search button user button menu button

Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці
Шлапак є депутаткою Київської міської ради п’яти скликань (V-IX скликань)
фото: Київська міська рада

Координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт»: Дуже серйозна ситуація в університеті ім. Бориса Грінченка

За результатами перевірки антиплагіатної ініціативи «Дисергейт», у докторській дисертації депутатки Київради та проректорки столичного університету імені Бориса Грінченка Алли Шлапак виявлено 14 фрагментів академічного плагіату. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла координаторка ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

У звіті з перевірки докторської дисертації Алли Шлапак «Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства» дослідниця відзначила такі риси «почерку» плагіату:

  1. «Косметичний рерайт (синонімізація): Заміна перших слів в абзацах («Так, дані...» на «Дані, представлені...», «Незважаючи на...» на «Хоча...»), щоб обдурити автоматичні системи антиплагіату, при цьому «ядро» речення і його наукова думка залишаються чужими.
  2. Крадіжка чужого наукового апарату: Плагіаторка не проводить власного пошуку джерел. Вона копіює текст разом із вкладеними в нього чужими посиланнями на статистичні довідники (напр., Statistical Abstract of the United States 1996), англомовні статті та новини за 2015-2016 роки.
  3. Імітація актуалізації (апдейт-плагіат): Замість проведення нового дослідження, плагіаторка бере старий чужий абзац, зберігає його логіку та словесну формулу, але механічно вписує туди новіші роки та цифри (зміна 2009 року на 2016 рік).
  4. Фальсифікація бібліографії: Якщо збереження оригінального посилання загрожує викриттям, плагіаторка просто вигадує інше джерело, підставляючи випадковий номер зі свого списку літератури у вкрадений абзац.

Дослідниця робить висновок: «У докторській дисертації виявлено 14 фрагментів академічного плагіату. Запозичення здійснювалися із кандидатської дисертації Зарицької Наталії Сергіївни на тему «Економічне співробітництво України і США у форматі нового світопорядку», яка була захищена у 2016 році… Отже, йдеться про умисну стратегію створення фіктивного наукового тексту на основі прихованої компіляції та фальсифікації результатів Зарицької».

Нижче наводимо фрагменти звіту результатів перевірки дисертації Алли Шлапак на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

У лівому стовпчику таблиці наведено цитати з докторської дисертації Шлапак, у правому – джерела запозичення.

Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці фото 1
Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці фото 2
Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці фото 3

«Главком» публікує повний звіт з результатом перевірки дисертації Алли Шлапак на тему «Економічна стратегія США у парадигмі глобального конкурентного лідерства».

Нагадаємо, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія готувався захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Тема його роботи – «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України».

Захист мав відбутися 8 вересня, однак його перенесли через відсутність кворуму. Водночас у роботі політика експерти виявили низку помилок, можливі ознаки плагіату та використання ШІ.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти у разі порушення академічної доброчесності. Документ визначає процедуру, яку застосовуватимуть у випадках виявлення порушень у кваліфікаційних роботах.

Читайте також:

Теги: Київ університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки у Києві
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
20 серпня, 04:46
Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду
Університет Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за світло: прокуратура звернулася до суду
17 серпня, 13:40
Тетяна Кагановська пояснила, чому в університеті не відкладають вибори ректора
Керівниця Харківського національного університету пояснила, чому попри війну виш не відкладає вибори ректора
31 серпня, 11:23
Наслідки російського удару по селу Мила на Київщині
Влада Київщини розробить єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів
4 вересня, 22:14
Рятувальники під час ліквідації наслідків атаки РФ на столицю
Уламки «шахеда» впали біля магазину в Києві, є поранені
3 вересня, 21:50
Столичні вулиці огорнув серпанок
Якість повітря у Києві 9 вересня: де зафіксовано шкідливий рівень
9 вересня, 08:55
Пілотні групи відкривають лише в тих закладах, де є всі необхідні умови для перебування найменших дітей
У столичних дитсадках з'явилися перші групи для дітей від шести місяців
10 вересня, 22:50
Судова суперечка стосовно землі у ботанічному саду тривала понад півтора року
Забудова Київського ботсаду: Верховний Суд поставив крапку у справі
16 вересня, 13:25
Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині
Вчора, 09:02

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала тринадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тринадцять хвилин
КМДА відмовилася відкривати наземну ділянку червоної лінії метро у тривогу
КМДА відмовилася відкривати наземну ділянку червоної лінії метро у тривогу
Угорщина визнала залежність від енергоносіїв РФ та попросила виняток у США
Угорщина визнала залежність від енергоносіїв РФ та попросила виняток у США
«Київ Цифровий» розпочав повернення коштів за невикористані поїздки
«Київ Цифровий» розпочав повернення коштів за невикористані поїздки
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
144K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
114K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
66K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua