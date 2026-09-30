Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлюється)

У різних районах Києва виникли пожежі внаслідок атаки

Вночі 30 вересня російські окупанти атакують Київ балістичними ракетами. Про це пише «Главком».

Київська міська військова адміністрація попереджала: «Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».

У мережі пишуть про сильну серію вибухів після яких у Києві виникли проблеми зі світлом. Попередньо, під ударом знаходиться енергетика.

Оновлено 03:20

Мер столиці Віталій Кличко написав: «У Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків. Екстрені служби прямують на місце».

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У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі. В Оболонсьому районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.