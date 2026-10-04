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Київ атакують дрони: у столиці пролунали вибухи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Київ атакують дрони: у столиці пролунали вибухи
Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної небезпеки
фото ілюстративне

У столиці з’ясовують наслідки чергової атаки російських безпілотників

У Києві вночі 4 жовтня пролунали вибухи під час чергової повітряної тривоги. Сигнал небезпеки оголосили о 04:48, це вже четверта тривога у столиці від початку доби. Про це повідомляє «Главком».

Повітряна тривога у Києві розпочалася о 04:48. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування російських безпілотників. У столиці було чутно вибухи.

Наразі немає підтвердженої інформації про місця падіння уламків, пошкодження або постраждалих унаслідок цієї атаки. Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної небезпеки.

За даними хронології повітряних тривог, перед четвертим сигналом у столиці було ще три короткі тривоги:

  • о 00:51 – 00:56;
  • о 01:31 – 01:37;
  • о 02:57 – 03:02.

Четвертий сигнал небезпеки стався менш ніж за дві години після завершення попередньої тривоги.

Що відомо про попередні наслідки атаки

Під час попередніх епізодів цієї ночі столична влада вже повідомляла про наслідки падіння уламків.

О 01:15 Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Деснянському районі через падіння уламків виникло загоряння на території нежитлової будівлі. 

Ще раніше, о 22:42 3 жовтня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу в приватному житловому будинку Голосіївського району внаслідок падіння уламків. 

Інформація про наслідки саме нового вибуху, який пролунав після оголошення четвертої тривоги, наразі з’ясовується.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1684-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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Теги: Київ тривога населення влада укриття місцева влада Віталій Кличко

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