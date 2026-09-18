Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Сумах авіабомбою (оновлено)

Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби для ударів по Сумській області

Внаслідок російського удару виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби

Російські окупанти атакували Суми керованою авіаційною бомбою. Внаслідок удару зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, також загорілися автомобілі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

На місці атаки виникла пожежа. Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби для ударів по Сумській області. Протягом доби 17-18 вересня окупанти атакували 22 населені пункти регіону, використовуючи, зокрема, КАБи та ударні безпілотники.

Оновлено 22:25

Голова Сумської ОВА Олег Григоров написав: «Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди».

На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється.

Оновлено 22:50

Григоров повідомив, що загинули двоє людей внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці у Сумах. Відомо вже також про 7 постраждалих. Серед них – 13-річна дівчинка. Троє людей у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

«На місці продовжують працювати відповідні служби. Інформація уточнюється», – написав Григоров.

Також варто нагадати, що російські війська 16 вересня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. Влучання зафіксовано у двох районах міста, попередньо відомо про шістьох поранених.