Помер директор клініки репродуктології, якого 3 вересня розстріляли у Києві

Ігор Ільїн понад десять днів боровся за життя після нападу, у якому підозрюють військового, що перебував у СЗЧ

У лікарні помер відомий акушер-гінеколог, репродуктолог та директор медичного центру Igr Ігор Ільїн. 3 вересня чоловіка тяжко поранили під час стрілянини біля медичного закладу у Святошинському районі Києва. Про смерть лікаря повідомила директорка клініки «Медичний центр лікування безпліддя» Тамара Юзько, інформує «Главком».

За її словами, Ільїн тривалий час боровся з наслідками тяжких поранень після нападу, однак врятувати його не вдалося. «Наш колега довго боровся з тяжкими ранами, але врешті-решт програв свій останній бій», – написала Юзько.

Нагадаємо, стрілянина сталася 3 вересня близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу у Святошинському районі столиці.

За попередніми даними правоохоронців, нападник відкрив вогонь, коли Ігор Ільїн вийшов з автомобіля. Чоловік здійснив понад 20 пострілів, після чого втік із місця злочину.

Ільїна з численними вогнепальними пораненнями доправили до лікарні. Його стан оцінювали як тяжкий. У нападі підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який від 9 березня 2026 року перебував у СЗЧ.

Після стрілянини у столиці розпочали спеціальну поліцейську операцію. До пошуків залучили особовий склад районного та головного управлінь поліції, а також бійців спецпідрозділу КОРД. За фактом нападу правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Обставини та мотиви злочину встановлюють слідчі.