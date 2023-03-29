П’яний священник УПЦ МП намагався прорватись до Києва (відео)

Представник УПЦ МП мав лише документи, видані на невідому особу у РФ та окупованому Криму

П‘яний священник Української православної церкви Московського патріархату без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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При собі представник УПЦ МП мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території РФ.

«Він спілкувався з прикордонниками на жаргоні «московського патріархату». Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли», – зазначають в ДПСУ.

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Які ще гріхи приховував священнослужитель, з’ясують правоохоронці.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври. Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.