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П’яний священник УПЦ МП намагався прорватись до Києва (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
П’яний священник УПЦ МП намагався прорватись до Києва (відео)
фото: скрін із відео

Представник УПЦ МП мав лише документи, видані на невідому особу у РФ та окупованому Криму

П‘яний священник Української православної церкви Московського патріархату без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

При собі представник УПЦ МП мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території РФ.

«Він спілкувався з прикордонниками на жаргоні «московського патріархату». Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли», – зазначають в ДПСУ.

Які ще гріхи приховував священнослужитель, з’ясують правоохоронці.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври. Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

Теги: Московська церква в Україні прикордонники Київ

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