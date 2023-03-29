Митрополит Павло проклинає президента Зеленського та його родину (відео)

Колишній намісник Лаври до президента: «Сльози наші впадуть вам на голову»

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло «гарантує», що Бог не простить президенту Володимиру Зеленському виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври. Про це він сказав у відеозверненні.

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Якщо митрополит раніше апелював до Зеленського, то зараз він проклинає президента та його родину.

«Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть у землю. Вони впадуть вам на голову! Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах (аааааа!), ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині!», – сказав він.

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Нагадаємо, останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Православна церква вже назначила нового намісника Києво-Печерської лаври.