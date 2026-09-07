У «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про різні рівні повітряної тривоги

Функціонал сповіщень про рівні небезпеки вже працює в режимі реального часу

У міському мобільному застосунку «Київ Цифровий» налаштували передачу сигналу «Повітряна тривога» відповідно до різних рівнів загроз. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

Функціонал сповіщень про рівні небезпеки вже працює та доступний для користувачів застосунку в режимі реального часу.

Нагадаємо, у столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози. Наземний громадський транспорт столиці курсуватиме без обмежень.

Також у столиці скорочують тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва згідно з постановою уряду та ініціативами міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації. Оновлена комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.

У столиці також встановили новий режим руху автомобільного транспорту мостовими переходами через Дніпро під час оголошення повітряної тривоги.

Усі ці зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня. Наразі місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.