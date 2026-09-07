На Броварщині вантажівка зіткнулася з Renault, травмовано дівчину-підлітка

Водій Renault Lodgy зупинився перед пішохідним переходом, аби пропустити людей, а в цей час у нього в'їхав керманич вантажівки DAF

Неповнолітня дівчина отримала тілесні ушкодження

У селі Скибин на автодорозі Київ – Чернігів сталася ДТП, внаслідок якої постраждала 16-річна дівчина. Її госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 67-річний водій Renault Lodgy зупинився перед пішохідним переходом, аби пропустити людей, які переходили дорогу. У цей час 72-річний керманич вантажівки DAF не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції й допустив зіткнення з Renault», – йдеться у повідомленні.

72-річний керманич вантажівки DAF не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції й допустив зіткнення з Renault фото: поліція Київщини

У прес-службі пояснили, що від удару Renault Lodgy здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Неповнолітня дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селі Олійникова Слобода Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим з вини нетверезого керманича. За попередніми даними правоохоронців, 32-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, злетів у кювет і таранував дерева. Унаслідок зіткнення 64-річний пасажир отримав тілесні ушкодження – його госпіталізували до лікарні.

Також на автодорозі між селами Лютіж та Демидів у Вишгородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, 42-річний кермувальник автомобіля Renault Express розпочав рух із правого узбіччя та виконував маневр розвороту ліворуч. У цей момент відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.