Масштабна ДТП у Тячеві. Вантажівка протаранила автівки перед блокпостом

Вантажівка знесла чотири автівки у Тячеві

Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали травми

У Тячеві Закарпатської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та чотирьох легкових автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє «Главком» на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого в'їхав в автомобіль «ВАЗ», який перебував попереду.

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Після першого удару за інерцією відбулося зіткнення ще з трьома автомобілями – Volkswagen, Honda та Ford. Транспортні засоби перебували у заторі перед блокпостом.

Унаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм загинув на місці. Також травмувалися двоє людей, які перебували в автомобілі Honda. Постраждалим 67 та 54 роки. Інформації про характер отриманих ними травм наразі немає.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії. Наразі вирішується питання щодо затримання 48-річного водія вантажівки.

Нагадаємо, вранці 30 вересня масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася у Деснянському районі Києва. На вулиці Пухівській зіткнулися три легкові автомобілі – Daewoo, Jaguar та Audi.

Внаслідок сильного удару травм зазнали водій і пасажирка Daewoo, а також водій Jaguar. Потерпілих затисло у салонах пошкоджених автомобілів.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували трьох людей за допомогою спеціального інструменту та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.