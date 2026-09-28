Атака на Київ 28 вересня: у Подільському районі розгорнуто штаб допомоги (адреса)

Усі відповідні служби міста задіяні в ліквідації наслідків удару, фіксації пошкоджень та наданні допомоги мешканцям

У Подільському районі столиці розпочав роботу спеціальний штаб допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок чергової ворожої атаки у понеділок, 28 вересня. Про це інформує «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Штаб розгорнуто за адресою: вул. Європейського Союзу, 19/3.

Звернутися по допомогу або отримати необхідну інформацію можна також за телефонами гарячої лінії:

(044) 425-61-82

(044) 425-25-25

(067) 317-44-12

У розгорнутому штабі постраждалі містяни можуть:

подати заяву та повідомити про пошкодження житла чи майна;

отримати фахові консультації щодо подальшого алгоритму дій та оформлення компенсацій;

одержати необхідну першочергову допомогу.

Наразі Подільський район працює у посиленому режимі. Усі профільні та комунальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожого удару, обстеженні будівель, фіксації руйнувань та всебічній підтримці мешканців.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 28 вересня, російські війська завдали чергового удару по столиці. У Голосіївському районі Києва надзвичайники врятували двох людей після влучання ворожого боєприпасу в адміністративну будівлю.

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.