Атака на Київ 28 вересня: у Подільському районі розгорнуто штаб допомоги (адреса)
Усі відповідні служби міста задіяні в ліквідації наслідків удару, фіксації пошкоджень та наданні допомоги мешканцям
У Подільському районі столиці розпочав роботу спеціальний штаб допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок чергової ворожої атаки у понеділок, 28 вересня. Про це інформує «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Штаб розгорнуто за адресою: вул. Європейського Союзу, 19/3.
Звернутися по допомогу або отримати необхідну інформацію можна також за телефонами гарячої лінії:
- (044) 425-61-82
- (044) 425-25-25
- (067) 317-44-12
У розгорнутому штабі постраждалі містяни можуть:
- подати заяву та повідомити про пошкодження житла чи майна;
- отримати фахові консультації щодо подальшого алгоритму дій та оформлення компенсацій;
- одержати необхідну першочергову допомогу.
Наразі Подільський район працює у посиленому режимі. Усі профільні та комунальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожого удару, обстеженні будівель, фіксації руйнувань та всебічній підтримці мешканців.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 28 вересня, російські війська завдали чергового удару по столиці. У Голосіївському районі Києва надзвичайники врятували двох людей після влучання ворожого боєприпасу в адміністративну будівлю.
У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.
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