Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці прогриміли повторні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці прогриміли повторні вибухи
фото ілюстративне

Повітряна тривога триває

Жителі Києва під час тривоги знову почули гучні вибухи. Цю інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

«Вибух у Києві! Будьте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога триває.

Раніше вибухи прогриміли на Одещині

Також відомо про приліт на Вінниччині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: війна росія окупанти Україна Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі прилунали потужні вибухи
В Одесі прилунали потужні вибухи
Сьогодні, 09:53
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
Сьогодні, 10:02
Банкова повідомила про перші збиття російських ракет
Банкова повідомила про перші збиття російських ракет
Сьогодні, 08:33

Новини

Потужні вибухи в Києві: з’явилися перші подробиці (відео)
Потужні вибухи в Києві: з’явилися перші подробиці (відео)
У столиці прогриміли повторні вибухи
У столиці прогриміли повторні вибухи
Метро у Києві працює з обмеженнями
Метро у Києві працює з обмеженнями
На Київщині прогриміли вибухи
На Київщині прогриміли вибухи
Атака дронів на Київ: влада відзвітувала про роботу ППО
Атака дронів на Київ: влада відзвітувала про роботу ППО
На столичній Оболоні палає квартира (відео)
На столичній Оболоні палає квартира (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
18K
На Київщині лунають вибухи
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8763
Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
8243
Окупанти запустили ракети. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
7798
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)

Новини

Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту