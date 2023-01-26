У столиці прогриміли повторні вибухи

Повітряна тривога триває

Жителі Києва під час тривоги знову почули гучні вибухи. Цю інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибух у Києві! Будьте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога триває.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше вибухи прогриміли на Одещині.

Також відомо про приліт на Вінниччині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.