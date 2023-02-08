«Київ Цифровий» удосконалив налаштування сповіщень про повітряну тривогу

Користувачі можуть змінювати гучність звуку, а також додавати сповіщення до списку критичних на IOS або закріплених на Android

В останньому оновленні міського застосунку «Київ Цифровий» удосконалено налаштування сповіщень про повітряну тривогу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Відтепер користувачі можуть змінювати гучність звуку, а також додавати сповіщення до списку критичних на IOS або закріплених на Android.

«Щоб вирішити проблему користувачів, що іноді не отримують сповіщення про тривогу або отримують їх із затримкою через особливості операційних систем iOS та Android, розробники додали можливість увімкнути критичні або закріплені сповіщення», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що критичним сповіщенням на iOS надається найвищий пріоритет у системі та вони надходять зі звуком навіть у беззвучному режимі й у режимі «Не турбувати». А закріплені сповіщення на Android завжди відображають актуальний статус тривоги «у шторці» повідомлень телефона. Тому користувач отримує сповіщення, навіть коли телефон у режимі енергозбереження.

Крім цього, команда застосунку «Київ Цифровий» додала технічну можливість налаштувати особливі звуки для сповіщень відбою тривоги. Розробники прислухались до побажання не спантеличувати одним сигналом на всі види сповіщень і вирішили надати користувачам можливість обрати новий заспокійливий звук відбою тривоги.

Раніше повідомлялося, що «Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Тепер кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто.