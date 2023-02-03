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На Київщині розпочато набір добровольців для зміцнення сил під час наступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині розпочато набір добровольців для зміцнення сил під час наступу
Основа нових бригад – офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід
фото ілюстративне

Поповнення нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Мешканців Київської області закликають долучитися до них. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Вони мають зміцнити наші сили під час майбутнього наступу», – йдеться в повідомленні.

Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися. Серед них «Азов», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Сталевий кордон», «Кара-Даг», «Лють» та «Буревій».

Основа нових бригад – офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Поповнення нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців.

Подати заявку можна на сайті Гвардія Наступу.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 

Теги: війна добровольці Київщина наступ ЗСУ Київ

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