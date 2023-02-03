На Київщині розпочато набір добровольців для зміцнення сил під час наступу

Основа нових бригад – офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід

Поповнення нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Мешканців Київської області закликають долучитися до них. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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«Вони мають зміцнити наші сили під час майбутнього наступу», – йдеться в повідомленні.

Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися. Серед них «Азов», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Сталевий кордон», «Кара-Даг», «Лють» та «Буревій».

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Основа нових бригад – офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Поповнення нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців.

Подати заявку можна на сайті Гвардія Наступу.

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