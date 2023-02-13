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У кількох районах Києва можливі відключення електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У кількох районах Києва можливі відключення електроенергії
фото ілюстративне

Є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів «Укренерго», вони працюють в обмеженому режимі

Оператор систем розподілу «ДТЕК Київські електромережі» може застосувати стабілізаційні відключення електроенергії у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах Києва. Про це йдеться на сайті ДТЕК.

«У деяких районах, зокрема, частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського бачимо дефіцит пропускної спроможності мереж. Наразі для цих районів застосовуються стабілізаційні відключення (згідно графіку погодинних відключень)», – йдеться у повідомленні.

Також це підтвердив гендиректор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телеканалу «Київ».

«Декілька днів уже немає обмежень з точки зору об'ємів генерації на Київ. Але є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів «Укренерго», які вже давно пошкоджені, їх ремонтують, вони працюють в обмеженому режимі», – додав він.

Раніше повідомлялося, що після вихідних в Україні, поступово зростає споживання електроенергії, що є традиційним для початку робочого тижня. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній.

До слова, голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що темпи відновлення енергосистеми України зараз швидші за її руйнування.

Теги: Київ електроенергія війна

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