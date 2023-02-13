У кількох районах Києва можливі відключення електроенергії

Є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів «Укренерго», вони працюють в обмеженому режимі

Оператор систем розподілу «ДТЕК Київські електромережі» може застосувати стабілізаційні відключення електроенергії у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах Києва. Про це йдеться на сайті ДТЕК.

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«У деяких районах, зокрема, частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського бачимо дефіцит пропускної спроможності мереж. Наразі для цих районів застосовуються стабілізаційні відключення (згідно графіку погодинних відключень)», – йдеться у повідомленні.

Також це підтвердив гендиректор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телеканалу «Київ».

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«Декілька днів уже немає обмежень з точки зору об'ємів генерації на Київ. Але є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів «Укренерго», які вже давно пошкоджені, їх ремонтують, вони працюють в обмеженому режимі», – додав він.

Раніше повідомлялося, що після вихідних в Україні, поступово зростає споживання електроенергії, що є традиційним для початку робочого тижня. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній.

До слова, голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що темпи відновлення енергосистеми України зараз швидші за її руйнування.