Чоловік ганяв 160 км/год по місту і напав на поліцейських (відео)

Патрульні розповіли про затримання чоловіка інста блогерки у Києві

В столиці інстаблогерка заявила про нібито грубе затримання її чоловіка поліцією. У патрульній поліції опублікували відео переміщення автомобіля подружжя по місту з порушенням правил дорожнього руху. Також представлено відео камер патрульних в момент зупинки та затримання.

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На записі з нагрудних камер поліцейських видно, що водій під час спілкування з патрульними лаявся нецензурними словами, відмовлявся показувати документи, а також оформлювати протокол щодо порушень. Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Ситуація, коли вирішили скористатись публічністю, аби виправдати свою поведінку і свої порушення. І можливо, в інших випадках, це могло б дійсно допомогти і в усьому б звинуватили б звичайних службовців (правоохоронців, чи ні), які робили свою роботу, але не мають розкрученої сторінки в інсті. Але ж, хлопці і дівчата, ви ж знаєте, що Патруль не буде мовчати», – написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький..

Також Олексій Білошицький виклав в соцмережі обставини справи:

«Отож, беремо поп-корн, сідаємо позручніше, доповідаю по суті питання)

Інста блогерка mari___my_ray (не знаю, як це точно читається) нещодавно виклала гнівний пост про зраду і поганих поліцейських, які ні за що затримали її чоловіка і тд і тп (можете прочитати у неї).

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АЛЕ…

1) Почнемо з фігурантів відео. Щодо їх чемності і законослухняності саме в той час, коли ми відбиваємо атаки ворога і наші захисники щодня віддають найцінніше – дивимось відео з камер патрульних та зі сторіс самої. Мене особисто вразив момент, коли люди їдуть по місту 160км/год, піджимають інших водіїв, зганяють з дороги… і навіть викладають це в сторіс. Я навіть оцінку цьому давати не хочу. Бо одні погані слова лізуть). Висновки всі зроблять самі.

2) По початку самої події і власне, що привернуло увагу поліцейських і чому зупинили – недотримання безпечної дистанції та інтервалу, невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху.

3) Що після зупинки? Хамство, тикання поліцейським, бикуваті запитання і погрози, що знімаємо. На неодноразові прохання поліцейських пред’явити посвідчення – нічого, аж поки не попросили вийти з авто. Тоді вийшов, надав документи і, можливо, подальший конфлікт було б вичерпано, АЛЕ!

4) З машини вийшла інста-блогерка і, напевно, в пошуках хайпу, вирішила втрутитись в подію. Поліцейський тильною стороною руки (дивіться на відео) намагався відгородити її від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію, АЛЕ!

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5) Чоловік інста-блогерки, замість того, щоб самому їй зробити додаткове зауваження і сказати відійти,

одразу здійснив напад на поліцейського і в подальшому чинив протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному в процесі.

Далі можна довго коментувати і описувати те, що «накрутила» у своїх постах інста-блогерка, але відчуваю, що у вас вже закінчується поп-корн, тож прокоментую лише один скрін, який додаю.

«Он их не бил никак», «Мне страшно жить в этой стране», «жертва агрессии», «страшно жить в этой стране», «страшно на дорогой машине».

Ні, я вважаю, що страшно може бути всім іншим громадянам, які можуть стикнутись з такими жертвами, як на дорозі, так і в житті. А потім ще їх же і будуть намагатись булити і мобити в мережі… верх цинізму.

Наразі порушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Ним займаються слідчі.

Патрульним дякую за службу.

Дякую свідомим українцям за підтримку. Ми на варті вашої безпеки.»

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Блогерка в Instagram з ніком mari___my_ray на своїй сторінці у неділю, 19 лютого, заявила, що автівку, у якій вона їхала зі своїм чоловіком зупинили патрульні і виклала свою версію:

«Пізніше вони його кинули на урвище дороги і почали душити, і коли я побачила, що чоловік втрачає свідомість і він весь синій, я почала вибігати на дорогу і кричати "допоможіть". Люди викликали іншу поліцію, але боялися до них підійти. Я побігла до чоловіка і почала кричати та просити зупинитися, на що не було реакції, і коли я їх почала чіпати по плечу, на мене накинулися, викрутили мені руки, дали по голові, кинули на підлогу і викинули мій телефон подалі».

Також жінка заявила, що їй нібито «страшно жити в такій країні і з такими поліцейськими».

Нагадаємо, У Києві сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії пасажири легковика доставлені у лікарню, а водій загинув на місці.