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У Києві вантажівка розчавила автівку: є загиблий і травмовані (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві вантажівка розчавила автівку: є загиблий і травмовані (фото)
Поліція Києва встановлює обставини смертельної автопригоди
фото: Поліція Києва / Facebook

У результаті ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доправлені до медичного закладу

У Києві вантажівка розчавила легковик та врізалася в фуру. В результаті зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

На Берестейському проспекті сталася автопригода за участю трьох транспортних засобів. 

Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний водій вантажного автомобіля Scania здійснив зіткнення з автомобілем Toyota Camry, який у некерованому стані зіткнувся з вантажівкою Volvo.

У результаті ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доправлені до медичного закладу.

Водія Scania працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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фото: Поліція Києва / Facebook

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідчі призначили комплекс відповідних експертиз, аби встановити причини та обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Загинули двоє людей, ще вісім осіб травмовано.

Крім того, на Миколаївщині автомобіль впав у річку, унаслідок чого загинули усі пасажири.

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Теги: водій Facebook поліція Volvo автомобіль Київ

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