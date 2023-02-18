У Києві вантажівка розчавила автівку: є загиблий і травмовані (фото)

У результаті ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доправлені до медичного закладу

У Києві вантажівка розчавила легковик та врізалася в фуру. В результаті зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

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На Берестейському проспекті сталася автопригода за участю трьох транспортних засобів.

Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний водій вантажного автомобіля Scania здійснив зіткнення з автомобілем Toyota Camry, який у некерованому стані зіткнувся з вантажівкою Volvo.

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У результаті ДТП 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доправлені до медичного закладу.

Водія Scania працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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фото: Поліція Києва / Facebook

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідчі призначили комплекс відповідних експертиз, аби встановити причини та обставини ДТП.

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Раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася смертельна ДТП. Загинули двоє людей, ще вісім осіб травмовано.

Крім того, на Миколаївщині автомобіль впав у річку, унаслідок чого загинули усі пасажири.