Вибух у будинку: Київ готовий виділити 30 млн грн на нове житло для постраждалих



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Рятувальники вже добу працюють на місці трагедії Фото: КМДА

Місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим мешканцям та допомогу родичам загиблих

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Я сьогодні зранку був на нараді у прем'єр-міністра і запропонував варіант, як ми можемо допомогти постраждалим мешканцям. Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину – виділити уряд. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Прем’єр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави», - сказав Кличко.

Він повідомив, що в результаті вибуху в столичній багатоповерхівці троє людей загинули, доля ще двох киян залишається невідомою.

«Рятувальники вже добу працюють на місці трагедії. Розбирають завали, шукають людей, які могли там залишитися. На всіх поверхах будівлі встановили укріплюючі балки, аби будинок не обвалився. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Щоб визначити, в якому вони стані і чи безпечні для проживання, - сказав Кличко. - Я був на місці події і вдень, і вчора ввечері. Хочу зазначити, що місто надає необхідну допомогу всім постраждалим мешканцям. В інтернат на Харківському шосе вже переселили 56 мешканців будинку, де стався вибух. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами та всім необхідним».

Також «Укрзалізниця», багато співробітників якої мешкають у цьому будинку, надала номери в готелях. Частина людей вирішили пожити у родичів чи знайомих.

«Також повідомлю, що місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим мешканцям та допомогу родичам загиблих. Я вдячний і киянам, які відгукнулися та прийшли на місце події з готовністю допомогти постраждалим», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, вранці 21 червня у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, внаслідок якого обвалилися чотири поверхи однієї секції.

На місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося6 що, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.