Вибух на Позняках: столична влада остаточно вирішила долю будинку



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Постраждалий від вибуху будинок уже майже два місяці охороняють правоохоронці Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

Перед демонтажем будинок укріплять

Будинок на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві, де 21 червня вибухнув газ, будуть зносити. Але перш ніж це зробити, потрібно провести деякі роботи, щоб процес демонтажу не загрожував новими обваленнями.

Про це повідомляє «Сьогодні».

В управлінні з питань цивільного захисту Київського міської державної адміністрації пояснюють, що постраждалу від вибуху будівлю на вулиці Крушельницької, 1/5 потрібно зміцнити для її безпечного демонтажу.

«Фахівці Науково-дослідного проєктного інституту будівельного виробництва розробляють проєкт для зміцнення постраждалої будівлі на вулиці Крушельницької, 1/5. Перед тим, як розібрати будинок, його потрібно зміцнити. Паралельно з роботою над проєктом демонтажу йде процес створення кріплення для постраждалої будівлі. Проєктувальники придумали спеціальну конструкцію, яка буде вставлятися всередину утвореного провалу в будинку, щоб зміцнити пошкоджені конструкції», – розповів сайту «Сьогодні» начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Це буде металева конструкція, за допомогою якої підіпруть 9-й і 10-й поверхи пошкодженого вибухом будинку. Також буде встановлено наскрізну металеву балку, якою зафіксують аварійні плити, бо вони можуть випасти з боку двору.

«Після того, як кріплення буде встановлено на будівлі, почнеться процес винесення особистих речей мешканців з постраждалих квартир. Коли вони заберуть своє майно, почнемо розбирати будинок», – пояснив Ткачук.

Він додав, що за станом пошкодженої будівлі постійно стежать співробітники будівельної лабораторії.

«Вони з певною періодичністю приїжджають до будинку і ведуть за ним спостереження – по поставлених маяках проводять всі необхідні виміри. Поки, за їхніми даними, будівля не руйнується, всі показники в межах норми. Нагадаю, що керівництво міста поставило завданняповністю розібрати постраждалий від вибуху будинок до початку опалювального сезону», – додав Ткачук.

Конкретних дат початку робіт зі зміцнення будинку і його демонтажу чиновники поки не називають. Проєкт ще потрібно затвердити. А опалювальний сезон зазвичай стартує в місті 14 жовтня, залежно від погодних умов.

Мешканці постраждалого будинку кажуть, що знають про плани влади зміцнити будівлю перед її знесенням. Їх регулярно інформують представники Дарницької РДА, відповідаючи на всі запитання.

«На цей момент мешканцям вже видано 21 сертифікат на квартири, ще їх чекають 19 сімей. Всього постраждало 40 квартир. У найближчі дні в нас запланована зустріч із владою. Мешканцям обіцяють видати нові сертифікати, але про точну їхню кількість поки невідомо. Будинок уже майже два місяці охороняють правоохоронці. Речей з квартир ми поки не можемо забирати. Але ми відчуваємо підтримку з боку влади – настроєні оптимістично і з надією на швидке вирішення наших проблем», – розповіла Марина Писаненко, батьки якої проживали в квартирі №223.

До речі, дві сім'ї з постраждалого будинку вже оформили право власності на нові квартири. Люди сподіваються, що цей процес прискориться і вони зможуть розпочати облаштування нового житла.

21 серпня мешканці планують знову зібратися біля свого будинку, через два місяці після вибуху.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Київська влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.