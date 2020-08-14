Родина постраждалих мешканців будинку на Позняках отримала від міста 300 тисяч гривень на ремонт нової домівки



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Родини постраждалих мешканців будинку на Позняках почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт нового житла

Наразі, люди, які постраждали в наслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом

Постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух, почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт і облаштування нового житла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінців соціальній мережі Facebook.

«Зустрівся сьогодні з мешканцями будинку на Позняках, в якому 21 червня стався вибух. Всі вони вже отримали сертифікати на нове житло. Що стосується допомоги міста. Сьогодні одна з родин, що оформила необхідні документи, отримала від міста 300 тисяч гривень фінансової допомоги на ремонт нової домівки», - повідомив мер.

Він нагадав, що раніше Київрада підтримала його пропозицію і виділила 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

«Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що надав Офіс Президента», - зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що також місто надало допомогу постраждалим мешканцям у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень. Крім того, фонд «Майбутній Київ» виділив їм по 2,5 тисячі гривень на відновлення втрачених документів.

Наразі, люди, які постраждали в наслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом.