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    Родина постраждалих мешканців будинку на Позняках отримала від міста 300 тисяч гривень на ремонт нової домівки

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    Родини постраждалих мешканців будинку на Позняках почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт нового житла - Родина постраждалих мешканців будинку на Позняках отримала від міста 300 тисяч гривень на ремонт нової домівки
    Родини постраждалих мешканців будинку на Позняках почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт нового житла

    Наразі, люди, які постраждали в наслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом

    Постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух, почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт і облаштування нового житла.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінців соціальній мережі Facebook.

    «Зустрівся сьогодні з мешканцями будинку на Позняках, в якому 21 червня стався вибух. Всі вони вже отримали сертифікати на нове житло. Що стосується допомоги міста. Сьогодні одна з родин, що оформила необхідні документи, отримала від міста 300 тисяч гривень фінансової допомоги на ремонт нової домівки», - повідомив мер.

    Він нагадав, що раніше Київрада підтримала його пропозицію і виділила 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

    «Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що надав Офіс Президента», - зазначив Віталій Кличко.

    Він зазначив, що також місто надало допомогу постраждалим мешканцям у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень. Крім того, фонд «Майбутній Київ» виділив їм по 2,5 тисячі гривень на відновлення втрачених документів.

    Наразі, люди, які постраждали в наслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом.

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