Вибух на Позняках. Уряд обіцяє 40 квартир, але в зруйнованому будинку їх у шість разів більше тема тижня

Київська влада обіцяє не залишити мешканців зруйнованого будинку у біді

Чого очікувати мешканцям зруйнованого будинку?

Коли вчора о десятій ранку на столичних Позняках пролунав вибух, мешканка постраждалого будинку разом із сім’єю та маленькою донечкою гостювали у родичів на Житомирщині. «Вперше туди поїхали з дитиною, і треба ж, такий збіг. Добре, що нас не було вдома, дитина не перелякалась», – розказує Катерина Редько, яка проживає з сім’єю у вже сумновідомому будинку на вулиці Крушельницької 1/5. Квартира жінки у сусідньому під’їзді, поруч з тим, де стався вибух.

Катерина з сім’єю вирушили з села додому одразу після того, як сусід зателефонував їм і повідомив страшну новину. Коли приїхали, жахнулись: замість частини будівлі діра, людей повиганяли з квартир, не пускають взяти найнеобхідніші речі. Рятувальники на той момент ще не були впевнені у безпеці жителів, які б пересувалися сходами та заходили у свої помешкання.

Сьогодні ж на місці трагедії йшло прибирання зруйнованих конструкцій будинку. У зв'язку із загрозою обвалу роботи всередині будинку не проводяться.

Київська влада обіцяє не кинути мешканців зруйнованого будинку у біді. Мер Віталій Кличко повідомив, що КМДА готова виділити 30 млн грн з резервного фонду столиці на вирішення житлового питання – йдеться про придбання 40 квартир. За словами Кличка, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію про виділення допомоги.

«Фахівці говорять, що будинок, швидше за все, доведеться демонтувати. Сьогодні зранку був на нараді у прем'єр-міністра. Половину коштів на житло для постраждалих мешканців може надати місто, а половину уряд. Прем'єр-міністр підтримав цю пропозицію. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн. Прем'єр-міністр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави», - зазначив Кличко.

Мер Києва зауважив, що на цьому тижні столиця виділить матеріальну допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Про причини трагедії журналіст Віталій Тисячний у себе у Facebook написав таке: «Поговорив з мешканцями під'їзду. За їх словами, в квартирі жила бабуся. Любила голубів, годувала їх. Останні кілька днів (як кажуть сусіди) смерділо біля її квартири газом. Викликали службу, а та ігнорувала. В результаті бабуся, схоже, не відчула газ і включила комфорки», - переповів журналіст розповідь мешканців будинку.

Офіційно реальну причину трагедії поки не називали. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування обставин буде проведено «всебічне розслідування».

В інтерв’ю «Главкому» жителька будинку Катерина Редько розповіла про те, як влада допомагає постраждалим, та які перспективи їм обіцяні.

Киянка Катерина Редько, яка проживає з сім’єю у сумновідомому будинку на вулиці Крушельницької 1/5

Чи постраждала ваша квартира від вибуху?

Важко сказати. Візуально все ціле, але кажуть, що весь будинок будуть зносити.

Є ще нюанс: під’їзд, який вибухнув, розташований, так би мовити, уприбудованій частині. Тобто спершу у будинку було п’ять під’їздів. Потім, напевно, комусь здалося, що це замало. Тоді побудували шостий під’їзд, теж 10 поверхів. Між основним будинком і добудовою навіть видно маленьку щілину. Тобто мій під’їзд і сусідній не є суцільною конструкцією. Водночас вибух був страшної сили: такою, що у будинку, який знаходиться через дорогу (через проспекти Григоренка, - «Главком»), де-не-де повибивало вікна.

Як провели ніч мешканці будинку?

Вчора люди не поспішали розходитися: чекали, поки пустять взяти речі, очікували на якісь новини, до того ж, дуже боялися випадків мародерства. Ввечері, коли в будинку світилося, адже освітлюються сходові майданчики, було видно, що там ходять люди, рятувальники, певно.

На ніч частина людей поїхали до інтернату, котрий на Харківському шосе. Решта поїхали хто куди: до друзів, родичів. У шостому під’їзді проживало багато працівників «Укрзалізниці», вони поїхали до готелів підприємства. Мій батько приходив до будинку сьогодні зранку – біля будинку сидів один сусід, він ночував у своїй автівці.

Фото ДСНС

Чи є охорона, аби не допустити мародерства?

І вчора, і сьогодні будинок було очеплено, біля кожного з під’їздів стояли по три правоохоронці. Вони нікого не пускали.

повідомлення про випадки мародерства, яке чинили самі рятувальники. Так, з’явилась інформація про те, що одна з мешканок бачила, як рятувальники нібито заходили у закриті не постраждалі квартири. Водночас достовірність цієї інформації під великим питанням. У деяких жовтих ЗМІ з’явилися

Коли жителям вашого під’їзду дозволили зайти по речі?

Опівночі моїм батькам дозволили зайти у квартиру, взяти документи, якісь речі. Ще кота забрали. Пускають по черзі, люди чекали, але про те, щоб мешканці однієї квартири заходили багато разів і виносили купу речей не йдеться. Поки що не зрозуміло, що буде далі.

Тобто ви з дитиною чекали до опівночі, аби забрати речі?

Мушу визнати, що поводилися і правоохоронці, і рятувальники по-людськи, поставилися із розумінням. У мене 1,5-річна дитина. Ми зараз живемо у знайомих, ввечері приїхали знову до свого будинку. Я ввечері підійшла до поліцейських і почала зі сльозами просити пустити мене на хвилинку додому – взяти речі та їжу для дитини. Спершу вони відмовлялися – мовляв, не вони вирішують, і такими є правила. Потім самі ж підійшли до головного рятувальника, пояснили ситуацію. У підсумку мене пустили у супроводі двох правоохоронців. Моя квартира на 10-му поверсі, ліфт не працював. Я швиденько схопила найнеобхідніше для дитини. Правоохоронці допомогли мені знести речі. Дуже розгубилась, не могла сконцентруватися і зрозуміти: що брати, що – ні. Адже не мала навіть часу на збори.

Ліфт не працював – тобто не було електрики? Чи його відключили?

Не знаю, чи спеціально відключали. Але поки йшла сходами, помітила, що у моєму під’їзді було світло, була електрика. Було чути, як у якійсь квартирі працював телевізор.

Що буде далі? Вам обіцяли надати житло?

Мати чула розмови про те, що усіх мешканців точно відселять, також ходять розмови, що мешканці приватизованих квартир не отримають жодної допомоги і повинні будуть купувати нове житло власним коштом. Не знаю, чи це правда. Я боюся, що нададуть помешкання у якому непридатному для проживання об’єкті. Якщо взагалі нададуть.

Моя мати сьогодні ходила в ЖЕК – уявляєте, їй сказали, що там не можуть знайти документи на будинок. Знайшли лише якийсь папірець про те, що шостий під’їзд – це окрема секція. І все. Тобто виходить, що розбиратимуть будинок, але виходить, що мій під’їзд нібито виносять за дужки. І потім, врахуйте: 40 квартир, яке обіцяє держава, - це один під’їзд, той, що вибухнув. А що робити мешканцям квартир з мого під’їзду? Адже їх, очевидно, визнають непридатними для проживання.

Житловий будинок у Дарницькому районі столиці, де 21 червня близько 10.00 пролунав вибух газу, мав кілька високих і низьких секцій, у кожній з яких було 10 поверхів. Будинок перебуває у комунальній власності. Загальна площа приміщень у споруді біля 15 тис. кв. м. Побудований у 1996 році. Загальна кількість квартир у комплексі – 237, 90% з них приватизовані. За даними муніципальних служб, стан будинку за адресою Крушельницька 1/5 був задовільним.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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