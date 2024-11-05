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Поїздку на вокзал краще планувати заздалегідь: автобус №7 міняє маршрут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Поїздку на вокзал краще планувати заздалегідь: автобус №7 міняє маршрут
Автобус № 7 змінює маршрут через ярмарки
фото: glavcom.ua

На вулиці Бульварно-Кудрявській буде змінено маршрут автобусів, що прямують на вокзал

Протягом двох днів на тижні, 5 та 8 листопада через проведення ярмарку на вулиці Бульварно-Кудрявській буде змінено маршрут автобусів № 7. Пасажирам, що їдуть на вокзал, краще заздалегідь спланувати свою поїздку. Про це повідомляє «Київпастранс».

Як зазначається, з початку руху і до закінчення торгівлі автобуси курсуватимуть наступним чином: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа –вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Поїздку на вокзал краще планувати заздалегідь: автобус №7 міняє маршрут фото 1

Як повідомлялося, цього тижня, з 5 до 10 листопада, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Теги: Київпастранс вокзал автобус громадський транспорт

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