Вперше за час війни Київ оновить трамвайний парк: яка ціна питання

Поставка трамвайних вагонів має відбутися до кінця 2025 року

Аукціон призначено на 28 жовтня. Поставка вагонів має відбутися до кінця 2025 року

Комунальне підприємство «Київпастранс» 18 жовтня оголосило тендер на закупівлю п’яти трамвайних вагонів. Очікувана вартість замовлення складає 493 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Це перша спроба столичних комунальників за час вторгнення оновити трамвайний парк. Згідно з тендерною документацією, вагони довжиною 25,5-28 м мають бути виготовлені не раніше 2024 року. Кількість місць для сидіння в одному вагоні – не менше 60-ти.

Окремо замовник хоче, щоб у салоні трамвайних вагонів були передбачені USB-порти для зарядки гаджетів. Також повинно бути відведено місце для встановлення Wi-Fi роутера та точки його підключення до живлення.

Потенційний постачальник у разі перемоги має надати гарантію у вигляді 24 місяців з дати введення в експлуатацію трамвайних вагонів.

Сам аукціон призначено на 28 жовтня. Поставка вагонів має відбутися до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що у 2019 році «Київпастранс» замовив 10 трамвайних вагонів у польської Pojazdy szynowe pesa bydgoszcz spółka akcyjna за 568,44 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у столиці тимчасово припинено рух швидкісних трамваїв №1 та №3. Їх замінять автобуси.