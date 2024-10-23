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На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі
Найперше, що впадає у вічі на підході до вокзалу – це велодоріжки по обидва боки вулиці Петлюри
фото: glavcom.ua

Більшість коментаторів пишуть про ще більшу транспортну плутанину, хаос та дискомфорт

Зміна схеми руху на столичній Вокзальній площі, з метою впорядкувати транспортні потоки, розділила громадськість на два табори. У мережі люди або активно підтримують нововведення, агрументуючи тим, що давно пора було і такі зміни наближабють Україну до цивілізованого світу. Але більшість коментаторів явно не задоволені змінами, люди пишуть про ще більшу транспортну плутанину, хаос та дискомфорт.

«На центральному залізничному вокзалі в Києві транспортна реформа: прибрали паркувальні місця, намалювали смугу для громадського транспорту, намалювали велосипедну доріжку!!!! і понатикували обмежувальних стовбчиків. Супер.

Люди вже скаржаться, що стало гірше, ніж було. Проблемніше стало запаркуватися, аби зустрічати/проводжати родичів/друзів. Місця очікування для таксі також відсутні, потрібно швидко висадити пасажира і їхати геть. Водії таксі у відповідь прибрали з фільтрів сектор «жд центральний», нехай на велосипедах тепер туди люди добираються», – написав Юрій Андрєєв.

На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі фото 1

«Цікаво подивитися коментарі через рік. Чи дійсно це не зручно чи просто незвично?», – написав Олександр Рудоманов.

На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі фото 2

Під його постом дописувачі почали ділитися власними враженнями. Найбільше киян дивують велодоріжки і хто ними буде їздити до вокзалу.

На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі фото 3
На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі фото 4

 

На вокзал на велосипеді? Мережа обговорює транспортну реформу на столичному вокзалі фото 5

Також у мережі критикують схему руху, наголошуючи, що вона має дуже хаотичний вигляд. «От прямо вчора ввечері їхали на таксі і можу засвідчити, що скоро там будуть перестрілки між таксистами чи водіями, бо зрозуміти куди їхати абсолютно нереально. І так, о 22:50 там була пробка», – написав активіст Юрій Гончаренко у мережі.

Нагадаємо, кілька днів тому на столичній Вокзальній площі було змінено схему руху, щоб впорядкувати транспортні потоки. Тепер різні види транспорту будуть їздити окремими смугами, а місць для паркування приватного транспорту практично не лишилося. «Главком» побував на місці і побачив, як Центр організації дорожнього руху впроваджує нововведення.

Теги: таксі реформа вокзал громадський транспорт Київ

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