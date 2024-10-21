Жінку затиснуло на пасажирському сидінні: нові подробиці ДТП на Солом'янці (відео)

У Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки

Рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу

Через ДТП на вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському районі столиці постраждали дев'ятеро осіб, із них семеро людей госпіталізували. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

«На зупинці громадського транспорту сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку). На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Рух транспорту ускладнений.

Моторошна ДТП у Києві: вантажівка влетіла у задню частину маршрутки в годину пік



На місці працює поліція та "швидкі". pic.twitter.com/Am6TaCblXy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024

На місці працює поліція та «швидкі». Відео ДТП з'явилося у мережі.

Нагадаємо, 18 жовтня у Києві на пр-т Академіка Глушкова сталася аварія за участі громадського транспорту. Біля ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Судячи з оприлюднених кадрів, рух на цьому відрізку дороги ускладнений.