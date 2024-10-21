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Жінку затиснуло на пасажирському сидінні: нові подробиці ДТП на Солом'янці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Жінку затиснуло на пасажирському сидінні: нові подробиці ДТП на Солом'янці (відео)
У Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки
фото: пресслужба поліції

Рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу

Через ДТП на вул. Вадима Гетьмана у Солом'янському районі столиці постраждали дев'ятеро осіб, із них семеро людей госпіталізували.  Про це інформує Київська міська державна адміністрація. 

«На зупинці громадського транспорту сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку). На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Рух транспорту ускладнений.

На місці працює поліція та «швидкі». Відео ДТП з'явилося у мережі.

Нагадаємо, 18 жовтня у Києві на пр-т Академіка Глушкова сталася аварія за участі громадського транспорту.  Біля ВДНГ тролейбус в’їхав в автобус та маршрутки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Судячи з оприлюднених кадрів, рух на цьому відрізку дороги  ускладнений.

Теги: ДТП дороги аварія рятувальники поліція автобус відео

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