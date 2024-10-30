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У столиці затримується низка тролейбусів та трамваїв: адреси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці затримується низка тролейбусів та трамваїв: адреси
фото ілюстративне

О 08:40 рух тролейбусів було відновлено, але вони курсуватимуть із відхиленням від графіка

Через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Вадима Гетьмана у столиці виник затор та затримується рух низки тролейбусів. Про це повідомляє «Київпастранс». 

Зокрема, йдеться про маршрути №22к, 27, 30 та 42. На місце прямують правоохоронці. Наразі рух електротранспорту організовано до Індустріального шляхопроводу.

Затримується рух тролейбусів №№8, 17, 19, 33, 35 на ш-д Повітрофлотський з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух відновлено о 08:40, курсування з відхиленням графіка.

О 08:40 рух тролейбусів було відновлено, але вони курсуватимуть із відхиленням від графіка.

Також через аварію трамваї №№14, 15 курсцватимуть із відхиленням від графіку. Зокрема затримується рух трамваїв №№14, 15 по бул. Вацлава Гавела з причини ДТП. На місце викликано поліцію. О 09:18 рух було відновлено.

Раніше повідомлялося, що протягом 29 жовтня та 1 листопада у Києві автобуси № 7 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зміни відбудуться через заплановані продовольчі ярмарки на вулиці Бульварно-Кудрявській. 

Теги: Київпастранс затор громадський транспорт

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