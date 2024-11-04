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У столиці водій напідпитку в’їхав у автомобіль військового (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці водій напідпитку в’їхав у автомобіль військового (фото)
Прилад Драгер зафіксував у водія Audi 2,4 проміле алкоголю
фото: пресслужба прокуратури

Унаслідок ДТП військовослужбовець та пасажирка автомобіля Audi А5 з численними травмами були госпіталізовані до лікарні

Київська міська прокуратура повідомила про підозру нетверезому водію, який вчора, 3 листопада, під час комендантської години в’їхав у автомобіль військового, травмувавши його та свою пасажирку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля Audi А5, в період дії комендантської години, рухався по проспекту Берестейському у Києві. В цей час попереду на проїзній частині стояв військовий автомобіль Mitsubishi L200, поруч з ним – військовослужбовець Збройних сил України. Водій автомобіля Audi А5 завчасно не побачив Mitsubishi L200 у своїй смузі, здійснив з ним зіткнення та скоїв наїзд на військовослужбовця, який перебував біля машини», – повідомили в прокуратурі.

У столиці водій напідпитку в’їхав у автомобіль військового (фото) фото 1

Повідомляється, що внаслідок ДТП військовослужбовець та пасажирка автомобіля Audi А5 з численними травмами були госпіталізовані до лікарні.

Прилад Драгер зафіксував у водія Audi 2,4 проміле алкоголю. Його затримано та повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

У столиці водій напідпитку в’їхав у автомобіль військового (фото) фото 2

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія. За попередньою інформацією, автобус з траси вилетів на базар на узбіччі, зламав дерева і врізався в кіоск. 

Теги: прокуратура машини водій автомобіль аварія автобус ДТП

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