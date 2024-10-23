Оренда житла для українців у Польщі: де можна зняти дешевше

В середньому сума комунальних платежів сягає від 600 до 1100 злотих (6200 грн – 11 400 грн)

Середня вартість оренди житла у Польщі за рік зросла на 2%, що еквівалентно 80 злотим. Причиною зростання цін стало підвищення вартості комунальних послуг та наплив мігрантів. Про це свідчать дані ресурсів Otodom та Money.

Що слід мати на увазі, орендуючи житло

На вартість оренди впливає місце розташування квартири, також наскільки близько чи далеко громадський транспорт чи інфраструктура. Ціна у помешканнях із ремонтом та іншими вигодами буде традиційно вищою. Зараз на ринку Польщі багато пропозицій щодо здачі в оренду житла, найбільший попит на двокімнатні квартири із площею понад 40 квадратних метрів.

Слід також розуміти, що у деяких оголошеннях оплата за комунальні уже врахована у вартість оренди. В середньому сума комунальних платежів сягає від 600 до 1100 злотих (6200 грн – 11 400 грн).

Вартість однокімнатних квартир:

у Варшаві – однокімнатні квартири коштуватимуть українцям від 2 300 злотих до 3 600 злотих (23 800 – 37 300 грн),

у Кракові – можна знайти варіанти 1800 злотих до 2 600 злотих (18 600 грн до 29 000 грн),

у Ґданську – власники хочуть за своє житло 2 000 злотих до 2 800 злотих (20 000 грн – 28 800 грн),

у Вроцлаві – ціна може становити від 1 800 злотих до 2 500 злотих (18 600 грн – 25 900 грн),

у Лодзі – можна знайтм найдешевші варіанти і середня вартість становить від 1 200 до 1 900 злотих (12 400 грн – 19 600 грн).

Вартість двокімнатних квартир:

у Варшаві – ціна оренди може становити 3 000 злотих до 4 600 злотих (31 080 грн – 47 600 грн),

у Кракові – житло можна отримати заплативши від 2 500 злотих до 3 300 злотих (25 900 грн – 34 100 грн),

у Ґданську – вартість становить від 2 600 злотих до 3 500 злотих (26 700 грн – 36 000 грн),

у Вроцлаві – потрібно готуватись викласти за оренду від 2 300 злотих до 3 300 злотих (23 800 грн – 34 100 грн),

у Лодзі – ціни трохи менше ніж у Вроцлаві 1 700 злотих до 2 500 злотих (17 600 грн – 25 900 грн).

Нагадаємо, згідно з даними дослідницької групи Openfield, у 2024 році 67,5% респондентів, які виїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні, винаймали житло. Так, у 2023 році квартиру винаймали майже 60% українців, тоді як у 2022 році цей показник становив лише 27,6%. Дані дослідження свідчать про зміну житлових тенденцій серед українців, які переїхали до Польщі не через воєнні дії, а ще до війни.