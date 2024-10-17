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У столиці масово зупинився громадський транспорт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці масово зупинився громадський транспорт
фото ілюстративне

Рух трамваїв було відновлено 9:41, але вони курсуватимуть із відхиленням графіка

Сьогодні зранку, 17 жовтня, у Києві через низку причин затримується рух восьми тролейбусних та двох трамвайних маршрутів. ПрРо це повідомляє пресслужба «Київпастрансу» . 

Зокрема затримується рух тролейбусів №№ 12, 45 по вул. Максимовича в напрямку ст.м. «Васильківська» з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Рух тролейбусів організовано до вул. Докії Гуменної.

Також затримується рух тролейбусів №№ 30, 31, 47, 50, 50к по просп. Червоної Калини з причини ДТП. На місце викликано поліцію. Рух тролейбусів організовано до вул. Сержа Лифаря.

Є складнощі із рухом тролейбусів №№ 43, 50 по б-ру Міхновського в напрямку ст.м. «Либідська» з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух тролейбусів організовано до ст.м. «Либідська» та Дарницької пл.

Також затримується рух трамваїв №№ 4, 5 ст. «Милославська» в напрямку вул. Сержа Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух тролейбусів № 5 організовано до ст. «Милославська».

Рух відновлено було відновлено 9:41, курсування з відхиленням графіка.

Нагадаємо,  16 жовтня, через аварійні роботи водоканалу затримувався рух тролейбусів №1 та 11.  Як зазначалося, затримка спостерігалася на проспекті Науки.

Теги: громадський транспорт Київ

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