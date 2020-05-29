Стрілянина в Броварах: розпочато спецоперацію щодо розшуку авто з учасниками конфлікту



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На розшук автомобілів орієнтовані усі наряди поліції області міста Бровари та Київської області

Наразі працівники поліції розшукують 5 автомобілів, у яких зникли з місця стрілянини учасники інциденту

На Київщині введено спецоперацію щодо розшуку автівок, у яких можуть перебувати учасники збройного конфлікту в Броварах. Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

«На розшук автомобілів орієнтовані усі наряди поліції області міста Бровари та Київської області. Поліція просить водіїв із порозумінням поставитись до поліцейських заходів», - зазначають у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.