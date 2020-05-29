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    Стрілянина в Броварах: розпочато спецоперацію щодо розшуку авто з учасниками конфлікту

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    На розшук автомобілів орієнтовані&nbsp; усі&nbsp; наряди поліції області міста Бровари та Київської області - Стрілянина в Броварах: розпочато спецоперацію щодо розшуку авто з учасниками конфлікту
    На розшук автомобілів орієнтовані  усі  наряди поліції області міста Бровари та Київської області

    Наразі працівники поліції розшукують 5 автомобілів, у яких зникли з місця стрілянини учасники інциденту

    На Київщині введено спецоперацію щодо розшуку автівок, у яких можуть перебувати учасники збройного конфлікту в Броварах. Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

    «На розшук автомобілів орієнтовані  усі  наряди поліції області міста Бровари та Київської області. Поліція просить водіїв із порозумінням поставитись до поліцейських заходів», - зазначають у повідомленні.

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    Стрілянина в Броварах: розпочато спецоперацію щодо розшуку авто з учасниками конфлікту
    Стрілянина в Броварах: розпочато спецоперацію щодо розшуку авто з учасниками конфлікту

    Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

    поліція розшук стрілянина
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