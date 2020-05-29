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    Поліція затримала вже понад 20 учасників стрілянини у Броварах

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    Затримання учасників стрілянини на місці конфлікту - Поліція затримала вже понад 20 учасників стрілянини у Броварах
    Затримання учасників стрілянини на місці конфлікту
    Фото: Нацполіція

    Дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб

    Дії учасників стрілянини у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На цей час поліцейські затримали 21 учасника події: 11 – у Броварах, 5 – на Житомирщині  та 5 – на Вінниччині.

    Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

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