Поліція затримала вже понад 20 учасників стрілянини у Броварах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання учасників стрілянини на місці конфлікту Фото: Нацполіція

Дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб

Дії учасників стрілянини у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На цей час поліцейські затримали 21 учасника події: 11 – у Броварах, 5 – на Житомирщині та 5 – на Вінниччині.

Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.