Поліція затримала вже понад 20 учасників стрілянини у Броварах
Дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб
Дії учасників стрілянини у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На цей час поліцейські затримали 21 учасника події: 11 – у Броварах, 5 – на Житомирщині та 5 – на Вінниччині.
Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.
Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.
Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.