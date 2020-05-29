Стрілянина в Броварах: керівництво Київщини провело екстрену нараду з перевізниками



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На місці поліцією вилучено арсенал вогнепальної зброї Фото: Нацполіція

Ситуацію взяв під особистий контроль в.о. голови Київської облдержадміністрації

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної адміністрації Василь Володін вимагає від поліції гегайно вжити невідкладних рішучих заходів із наведення правопорядку у місті Бровари.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Надзвичайна подія, яка сталася в Броварах вранці на стоянці маршруток, наочно довела, що питання правопорядку у цьому місті гостре, як ніколи, – заявив Володін. – Ситуація з нелегальними перевезеннями в Київській області зріла роками. Борюсь із цією проблемою з перших днів своєї роботи у КОДА. Впевнений, що сьогоднішній інцидент позбавить будь-яких заперечувальних аргументів опонентів побудови прозорої системи пасажирських перевезень в області. І правоохоронці покладуть край корупційним схемам у цій галузі».

Керівництво області провело оперативну нараду із перевізниками, що працюють на броварських маршрутах, визначених КОДА та з якими укладені договори на організацію перевезень (це, зокрема ТОВ «Євро-Авто-Альянс» (маршрути 706, 707) та ТОВ «Союз Авто» (маршрути 701, 803, 340, 906)). Ці перевізники стверджують, що до ранкового інциденту не мають ніякого відношення та працюють у штатному режимі.

У Київській ОДА зазначили, що за понад рік ніяких змін у цих маршрутах та переліку компаній, що їх обслуговують, не відбувалося.

Наразі ведуться невідкладні слідчо-оперативні дії правоохоронними органами.

Дане питання знаходиться на особистому контролі Володіна.

Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.