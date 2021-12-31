На Харківщині викрили «Діда Мороза», який робив закладки із наркотиками

Зловмисник з новорічним псевдонімом продавав наркотики через інтернет

Поліцейські Харківщини припинили діяльність інтернет-магазину з продажу особливо небезпечного наркотику. Про це інформує Поліція Харківської області у Facebook.

Зазначається, що чоловік тривалий час через мережу інтернет збував наркотичні речовини під псевдонімом «Дід Мороз».

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили більше кілограма наркотичного засобу PVP, вартість якого на «чорному ринку» становить близько 250 тис. грн.

Також в ході слідчого експерименту порушник показав місця, де сховав наркотичні засоби, звідки поліцейські вилучили понад 40 закладок.

«Зловмисник затриманий. Йому загрожує від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.