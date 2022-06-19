Голова Київської ОВА анонсував рейди щодо дотримання комендантської години

Голова Київської ОВА закликає жителів області до 23-ї години «приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем»

Очільник Київської ОВА закликає жителів області не ігнорувати обмеження, запроваджені у зв’язку з війною

Правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба

За словами Кулеби, влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, а також буде контролювати дотримання комендантської години. Він закликав мешканців регіону не нехтувати впровадженими через війну і ймовірних диверсантів обмеженнями.

«Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі», – зазначив чиновник.

Голова Київської ОВА закликав жителів області до 23-ї години «приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем».

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО. Він також опублікував ймовірне збиття ракети.

Згодом з'явилася офіційна інформація щодо вибухів, які вранці чули жителі Києва та Київської області. У Київській ОВА повідомили, що вибухи, які сьогодні зранку прогриміли у Вишгородському районі, це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони по ворожому повітряному об’єкту.