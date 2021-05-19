Стрілянина у столичному нічному клубі. Поліція затримала підозрюваного (фото)

Дебоширу загрожує до восьми років позбавлення волі

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані на вулиці Ревуцького. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні ресторану на вулиці Ревуцького між компанією чоловіків відбулась бійка зі стріляниною. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, спецпризначенці, патрульні поліцейські та швидка медична допомога.

Працівники поліції поспілкувалися зі свідками події, переглянули записи із камер відео спостереження та встановили обставини інциденту.

«Ми з’ясували, що між чоловіками із різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря та у бік опонентів і влучив в адміністратора ресторану, який намагався вгамувати дебоширів. Потерпілого з пораненням живота госпіталізували до медичної установи», — розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

26-річного чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучили як речовий доказ та направили на відповідну експертизу.

Слідчий Дарницького управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, масова бійка зі стріляниною сталася у ніч на 15 травня в нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького. Повідомлялося, що в ході конфлікту мало не вбили охоронця.