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    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)

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    Бійка зі стряліниною сталася поблизу супермаркета - На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)
    Бійка зі стряліниною сталася поблизу супермаркета
    Фото: dtp.kiev.ua

    Конфлікт компанії військових із перехожим переріс у бійку зі стріляниною

    У ніч на п’ятницю, 21 травня, на вулиці Верховинній у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент трапився біля супермаркету.

    У військовослужбовця Збройних сил України з побратимами виник конфлікт із перехожим. Під час бійки чоловік поранив військового у ногу з вогнепальної зброї.

    Постраждалого військовослужбовця після надання першої медичної допомоги екстрено госпіталізували.

    Стрільця затримали на місці події. У нього виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі. На місці працюють криміналісти.

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    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)
    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)
    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)
    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)
    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)

    Нагадаємо, масова бійка зі стріляниною сталася у ніч на 15 травня в нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького. Повідомлялося, що в ході конфлікту мало не вбили охоронця.

    Згодом столичні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані на вулиці Ревуцького.

    Теги: Київ кримінал бійка військові стрілянина
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    На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)