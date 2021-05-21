На вулиці в Києві стріляли у військовослужбовця (фото, відео)

Конфлікт компанії військових із перехожим переріс у бійку зі стріляниною

У ніч на п’ятницю, 21 травня, на вулиці Верховинній у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент трапився біля супермаркету.

У військовослужбовця Збройних сил України з побратимами виник конфлікт із перехожим. Під час бійки чоловік поранив військового у ногу з вогнепальної зброї.

Постраждалого військовослужбовця після надання першої медичної допомоги екстрено госпіталізували.

Стрільця затримали на місці події. У нього виявився з собою цілий арсенал зброї: дві травматичні, одна бойова, а також ножі. На місці працюють криміналісти.

Нагадаємо, масова бійка зі стріляниною сталася у ніч на 15 травня в нічному клубі «Культ» на вулиці Ревуцького. Повідомлялося, що в ході конфлікту мало не вбили охоронця.

Згодом столичні поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані на вулиці Ревуцького.