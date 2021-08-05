Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)

Із квартири чоловіки викрали речі, які можна здати в ломбард або легко продати

Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції спільно з оперативниками Деснянського управління поліції затримали групу іноземних гастролерів після вчинення ними крадіжки з квартири на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції встановили, що правопорушники потрапили у квартиру шляхом підбору ключа.

«Із помешкання чоловіки викрали речі, які можна здати в ломбард або легко продати. Зокрема вони забрали гіроскутер, фототехніку, золоті прикраси, парфуми і навіть одяг. Сума збитків, завдана потерпілим, становить близько 100 тис. грн. Речові докази ми вилучили під час невідкладних обшуків в автомобілі та за місцем мешкання одного з правопорушників. У результаті фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обоє – іноземці, 1980 та 1985 років народження. Зараз збираємо доказову базу їх причетності до аналогічних злочинів, оскільки маємо підстави вважати, що вони можуть бути причетні до серії квартирних крадіжок на території столиці», – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За даним фактом слідчим Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До слова, 5 липня ЗМІ стало відомо, що начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко написав рапорт на звільнення.