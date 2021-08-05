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    Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)

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    Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину&nbsp; - Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)
    Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину 
    Фото: Нацполіція

    Із квартири чоловіки викрали речі, які можна здати в ломбард або легко продати

    Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції спільно з оперативниками Деснянського управління поліції затримали групу іноземних гастролерів після вчинення ними крадіжки з квартири на вулиці Оноре де Бальзака. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції встановили, що правопорушники потрапили у квартиру шляхом підбору ключа.

    «Із помешкання чоловіки викрали речі, які можна здати в ломбард або легко продати. Зокрема вони забрали гіроскутер, фототехніку, золоті прикраси, парфуми і навіть одяг. Сума збитків, завдана потерпілим, становить близько 100 тис. грн. Речові докази ми вилучили під час невідкладних обшуків в автомобілі та за місцем мешкання одного з правопорушників. У результаті фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обоє – іноземці, 1980 та 1985 років народження. Зараз збираємо доказову базу їх причетності до аналогічних злочинів, оскільки маємо підстави вважати, що вони можуть бути причетні до серії квартирних крадіжок на території столиці», – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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    Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)
    Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)
    Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)
    Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)

    За даним фактом слідчим Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

    До слова, 5 липня ЗМІ стало відомо, що начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко написав рапорт на звільнення.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці Андрій Крищенко пограбування злочин
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    Поліція затримала іноземних «гастролерів», які обкрадали домівки киян (фото)