Під Києвом чоловік катував пенсіонерку, вимагаючи гроші

Молодик вдерся до будинку старенької та порізав їй обличчя

На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у розбійному нападі на 74-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Обухівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що 3 серпня поточного року близько 22 години у с. Підгірці Обухівського району 33-річний чоловік проник до будинку мешканки вказано села та почав вимагати у неї гроші. Спочатку зловмисник душив потерпілу, а потім наніс їй ножове поранення обличчя, після чого заволодів грошовими коштами і двома мобільними телефонами.

На теперішній час чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським районним управлінням поліції ГУНП в Київській області.

Як повідомлялося, на Київщині перед судом постануть учасники озброєної банди. Злочинне угруповання, яке складалося з п’яти осіб, здійснювало напади на заможних мешканців Бучанського району. Лиходії за допомогою розпечених прасок змушували своїх жертв віддавати їм останні цінності, а також зловмисники викрадали транспортні засоби.

Нещодавно

У селі Русанів, що у Броварському районі Київської області, вночі троє невідомих проникли в будинок 60-річного бізнесмена.Господаря та його дружину зв’язали, били та катували, щоб розповіли, де ховають гроші та коштовності. Бандити зникли, прихопивши $100 тис., а побитий чоловік відразу помер на руках дружини.